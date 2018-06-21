Петербург будет чествовать победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Среди них мурманчанин Владимир Зима

23 июня в Петербурге состоится торжественный приём в честь победителей II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». В северную столицу прибудут лауреаты в возрастной категории «11 класс», чьи имена были названы на итоговом заседании организационного комитета конкурса 13 июня.

Мурманскую область будет представлять Владимир Зима из гимназии № 6 Мурманска вместе со своим преподавателем Ириной Юрьевной Хлуд.

«В Мурманск я приехал с родителями в двенадцатилетнем возрасте и вскоре полюбил этот край. Возможно, потому что в детстве проще найти себе друзей. И природа восточного Казахстана мне показалась в чем-то схожей: и здесь, и там гористая местность, снежные зимы. Своим друзьям я писал о красоте и уникальности северного сияния и белых ночах. Прошло уже семь лет моего пребывания на Севере, и я уже не могу представить своей жизни без Мурманска», - из сочинения победителя конкурса Владимира Зимы (г.Мурманск).

Конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходил при всеобъемлющей поддержке со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

Помощник полномочного представителя главы государства Евгений Карпичев подчеркнул, что организаторы конкурса при содействии регионов Северо-Запада, комитета по образованию Санкт-Петербурга и оператора проекта Стратегического партнерства «Северо-Запад» сделали максимум возможного, чтобы поездка в Санкт-Петербург оставила у ребят, ставших лауреатами конкурса сочинений «Я – гражданин России!», самые светлые и теплые впечатления.

«23 июня будут вручены награды первым 11 победителям конкурса в возрастной категории «11 класс». Этих ребят впереди ждут первые «взрослые» испытания – сдача экзаменов, поступление в вузы, выбор профессии. Первое глубокое понимание своих прав и обязанностей как гражданина Российской Федерации. Мы уверены, что ребята преодолеют все трудности. Мы постарались, чтобы прежде они смогли получить мощный позитивный заряд энергии, приняв участие в масштабной программе чествования лауреатов межрегионального проекта «Я – гражданин России!», – сказал помощник полпреда Евгений Карпичев.

Победителей и лауреатов конкурса ждёт насыщенная экскурсионная программа. А кульминацией визита в Северную столицу станет личное участие в главном выпускном страны – празднике «Алые паруса» на Дворцовой площади.

«Многие из ребят, и не только победителей, в своих работах поделились жизненными планами. Кто-то хочет стать профессиональным военным, кто-то намерен посвятить себя медицине, а кто-то спорту. Самое главное, о чем пишут наши с вами дети, о своем желании быть полезными России и её гражданам, жить честно, по совести. Я желаю каждому из участников конкурса сочинений «Я – гражданин России», а их более 250 тысяч по всему Северо-Западу, исполнения задуманного и быть достойными гражданами нашей любимой страны», – заключил член Организационного комитета Конкурса, Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.