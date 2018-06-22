Петербург готовится развивать российскую Арктику

В Санкт-Петербурге прошло межведомственное совещание, участники которого приняли решение приступить к разработке плана конкретных мероприятий по дальнейшему развитию Арктической зоны.

Как пишет allpravda.info, по словам губернатора региона Георгия Полтавченко, исторически именно Санкт-Петербург, как крупнейший российский научно-промышленный центр, находится у истоков освоения Арктического региона. Губернатор отметил, что многолетний успешный опыт изучения северных широт позволяет городу и сегодня взять на себя роль консолидирующего и координирующего центра реализации национальных приоритетов и защиты интересов России в Арктике. «В условиях непростой политической обстановки это накладывает на нас особую ответственность», — подчеркнул Полтавченко.

На совещании в Смольном было принято решение приступить к разработке плана конкретных мероприятий по дальнейшему развитию Арктической зоны, а также создать рабочие группы по всем главным направлениям.

На Петербургском международном экономическом форуме северная столица заключила сразу несколько соглашений о сотрудничестве с другими российскими регионами, входящими в Арктическую зону — с Республикой Коми, Республикой Саха (Якутия), Красноярским краем, Архангельской областью, Мурманской областью и Ненецким автономным округом. Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, договоренности между регионами РФ предусматривают укрепление взаимодействия в экономике, в социальной и гуманитарной сферах, а также в области природопользования.

Ранее в петербургском городском правительстве появился комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, а также новый вице-губернатор Михаил Кучерявый, отвечающий за развитие Арктической зоны.