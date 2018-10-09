Мурманская область. Арктика09.10.18 13:33
Петербургская компания подала иск о банкротстве Мурманского пароходства
Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, компания «Бизнесконсалтсервис» из Санкт-Петербурга обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), сообщает Interfax.
Сумма исковых требований к ММП составляет 2,7 млн рублей.
Это не первое заявление о банкротстве ММП. В середине августа ООО «Газпромнефть Марин Бункер», оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти», подало заявление о признании ММП банкротом. Сумма исковых требований - 8,3 млн рублей. Впоследствии заявление было возвращено бункерной компании.
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Инсайдер
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Александр
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