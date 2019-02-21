Петр Васильев официально стал главным режиссером Мурманского областного театра кукол

Вчера приказом директора театра на должность главного режиссера Мурманского областного театра кукол назначен петербургский режиссер-постановщик Петр Владимирович Васильев. Ранее Петр Владимирович уже работал с труппой мурманских кукольников и хорошо знаком северянам по спектаклям «Гадкий утёнок», «Чудо в перьях», «Умка» и «Муха-Цокотуха».

Петр Васильев – Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», Лауреат и дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В 1999 году окончил факультет театра кукол в мастерской доцента И.А. Зайкина Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. Работал в качестве актера в Театре марионеток им. Деммени, Государственном кукольном театре Сказки, Театре «Кукольный формат», Государственной филармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге и Театре эстрадной марионетки «Пятое колесо» в Германии.

С 2008 Петр Васильев – актер и постановщик в Большом театре кукол, Театре «За Черной Речкой», Камерном театре им. Владимира Малыщицкого в Санкт-Петербурге.

С 2015 по 2019 г . – главный режиссер Театра кукол Республики Карелия, г. Петрозаводск.

В качестве режиссера Петр Васильев поставил около 80 спектаклей в России и за рубежом. Его работы смотрят зрители из Германии, Эстонии, Литвы, Выборга, Петрозаводска, Тобольска, Ханты-Мансийска, Вологды, Калуги и других городов.

В текущем театральном сезоне Мурманского театра кукол в планах у Петра Владимировича создание спектакля «Маленькие трагедии». Премьера состоится в июне 2019 года. Спектакль рассчитан на старших школьников и взрослой аудитории.