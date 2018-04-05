«Певица с оригинальным голосом» из Мурманска покорила участников фестиваля-конкурса «Серебряный голос-2018»

23 марта в городе Чебоксары Чувашской Республики прошёл межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебряный голос-2018» («Кĕмĕл сасă-2018»). Конкурс способствует развитию вокального искусства, обмену профессиональным опытом в области культурных и межнациональных отношений жителей Российской Федерации.

В этом году конкурс вошёл в марафон «Многонациональная культура народов России». На фестиваль приехали любители чувашской песни из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Самарской областей, городов Санкт-Петербург, Мурманск. Всего было 26 участников сольного пения и 3 ансамбля.

Не первый год мурманские исполнители принимают активное участие в данном конкурсе чувашской эстрадной песни. В этом году Мурманскую область представила Дина Агеева, заместитель председателя Региональной общественной организации Чувашское культурное общество «Чувашский край», солистка ансамбля чувашской песни «Акатуй». Специально для участия в конкурсе ею была написана песня о Мурманском Заполярье: о наших красотах и дружном народе.

Конкурс «Кĕмĕл сасă - 2018» прошёл на высоком творческом уровне. В составе жюри были профессиональные вокалисты, видные деятели искусства и культуры. Возглавлял жюри первый вице-президент ЧНК, заслуженный артист Чувашии Валерий Клементьев.

После подсчёта баллов стали известны победители и номинанты конкурса. Дипломами третьей степени были награждены Ольга Сурикова (Самарская область), Евгений Тимофеев (Чувашия) и Людмила Засыпкина (Чувашия). Диплом второй степени завоевала Наталья Васильева из Санкт–Петербурга. Вера Кожеманова (Татарстан) получила солидное первое место. Лучшей из лучших стала Екатерина Мурайкина (Чувашия).

Приз зрительских симпатий получила Татьяна Штурмина из Пензенской области. «Певицей с нежным голосом» стала Татьяна Ефремова из Чувашии. Дина Агеева, представлявшая город Мурманск, получила титул «Певица с оригинальным голосом».