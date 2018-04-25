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Мурманская область. Арктика25.04.18 11:33

ПФ по Мурманской области информирует: программа маткапитала расширена

С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Прежде всего семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. 

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. 

То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года семьи могут направить материнский капитал на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь эти средства можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. 

И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми.

Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

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