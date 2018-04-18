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Мурманская область. Арктика18.04.18 08:49

ПФ по Мурманской области напоминает: подать заявление на перерасчет пенсии можно через интернет

Подать заявление о перерасчете размера страховой пенсии можно через интернет – в «Личном кабинете» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

Поводом для такого перерасчета может быть увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем Севере, изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.

Сам перерасчет размера страховой пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, то есть они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.

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