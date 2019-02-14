Мурманская область. Арктика14.02.19 12:29
ПФР будет заранее сообщать россиянам уровень их будущих пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) запустит проект, в рамках которого россияне, ещё не вышедшие на пенсию, узнают заранее размер будущих выплат. Об этом сообщил сегодня глава ПФР Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.
«Мы собираемся запустить проект «Моя пенсия», чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им ещё 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций... (мы планируем) рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объёме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», - сказал Дроздов, пишет ТАСС.
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