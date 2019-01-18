ПФР сделал своё дело, часть ПФР может уходить

Пенсионный фонд России (ПФР) в ближайшее время намерен утвердить «дорожную карту» по оптимизации деятельности, которая будет включать в себя сокращение нескольких тысяч сотрудников. Об этом заявил вчера глава ПФР Антон Дроздов. «Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счёт развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек», - сказал Дроздов в интервью «РБК».

Он добавил, что точное количество подлежащих сокращению пока не определено. «Мы сейчас как раз завершаем работу над дорожной картой именно по оптимизации фонда, которую в течение ближайшего месяца уже утвердим», - заключил глава фонда.

В структуре Пенсионного фонда - 84 отделения, включая отделение города Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах ПФР. В системе ПФР трудится более 100 тысяч специалистов.