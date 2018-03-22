Пианистка Людмилы Ремовны Фридбург выступит с сольным концертом в Мурманске

22 марта в Мурманском колледже искусств состоится сольный концерт Людмилы Ремовны Фридбург.

Л.Р. Фридбург с 2004 г . преподает на кафедре специального фортепиано. Под её руководством консерваторию окончили более 25 выпускников, среди которых немало лауреатов и дипломантов Международных конкурсов пианистов. Ученики Л.Р. Фридбург работают в концертных организациях и учебных заведениях различных городов России.

Пианистка выступала с сольными концертами в Петрозаводске, Москве, Туле, Мурманске, и других городах России. Гастролировала в Германии, США, Финляндии. В её репертуаре - целый ряд масштабных сочинений Баха, Бетховена, Шумана, Шопена, Листа, Брамса, Равеля, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. Принимала участие в Музыкальных фестивалях «Панорама музыки России» (Москва), «Онежская музыкальная зима», «Piano Duo X» (Петрозаводск).

Л.Р. Фридбург - автор ряда научных статей, а также вступительных статей к нотным изданиям современного карельского композитора Геннадия Вавилова. Неоднократно проводила мастер – классы в Петрозаводской консерватории, Мурманском колледже искусств, Новгородском областном колледже искусств им. С.В. Рахманинова, Тульском колледже искусств им. А.С. Даргомыжского.

Программа, которую Л.Р. Фридбург исполнит в малом зале Мурманского колледжа искусств, называется «НЕдетская классика». В её основе произведения двух композиторов Э. Грига и Р. Шумана, изначально «адресованные» детской аудитории.