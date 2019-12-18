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Мурманская область. Арктика18.12.19 08:00

Пианисты ДМШ им. Э.С. Пастернак стали участниками фестиваля «Юные таланты Кольского Севера»

15 декабря в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой  состоялся музыкальный конкурс-фестиваль «Юные таланты Кольского Севера». Мероприятие прошло при поддержке Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Творческого объединения «Композиторы Заполярья». В конкурсе приняли участие авторы и исполнители в возрасте 7-19 лет города Мурманска и нашего региона.

Участниками конкурса-фестиваля стали юные музыканты и исполнители, которые занимаются музыкой во внеурочное и свободное от работы время. Прозвучали произведения собственного сочинения и известных авторов. Среди участников учащиеся детских музыкальных школ Мурманска и Североморска, студенты, старшеклассники средних образовательных школ Мурманска, Дома детского творчества им. А. Бредова.

Участники конкурса были награждены памятными дипломами, особо выразительные выступления были отмечены специальными дипломами.

Североморскую детскую музыкальную школу им. Э.С. Пастернак представили учащиеся класса фортепиано преподавателя Хомичко Г.Я. – Надежда Красникова, Федор Суворов, София Журавлева и Тимофей Черников.

 

 

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