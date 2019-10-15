Пикши много – цены пошли вниз

По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 7 по 13 октября, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали разнонаправленную динамику.

На Северо-Западе сохраняется тенденция снижения цен на пикшу – за прошедшую неделю её стоимость уменьшилась на 2,5%, до 190 рублей за килограмм на фоне роста товарных запасов и невысокого спроса. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на прежнем уровне.

В период с 1 по 7 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.