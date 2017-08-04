Пилотный проект перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – полёт нормальный

Состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), созданной по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

От Мурманской области участие в совещании приняли заместитель губернатора, представители Министерства природных ресурсов и экологии, министерства энергетики и ЖКХ, комитета по тарифному регулированию, Государственной жилищной инспекции, Агентства энергетической эффективности.

Заседание открыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он напомнил, что до 1 января 2019 года работа регионов по переходу на новую схему обращения с ТКО, которую курируют Минприроды и Минстрой России, должна быть завершена.

В дальнейшем заседание провел заместитель министра Андрей Чибис, который также обозначил позицию о необходимости не затягивать реформу системы обращения с ТКО.

В ходе заседания Евгением Никорой был поднят вопрос о правилах обращения с отходами, образующимися от использования товаров широкого потребления и не относящимися к ТКО. Это, например, отработанные батарейки, автомобильные покрышки, масла, электрическое оборудование и другое.

Также речь шла о критериях отнесения субъектов Российской Федерации к пилотным регионам по переходу на новую систему обращения с ТКО, об условиях и порядке предоставления таким регионам субсидий из федерального бюджета.

Мурманская область входит в число пилотных регионов и ведёт планомерную работу по переходу на новую систему обращения с ТКО. Так, утверждены региональная программа и территориальная схема обращения с отходами, для координации запуска реформы создана проектная группа по организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области, разработана и реализуется дорожная карта по переходу на новую систему обращения с отходами.

На федеральном уровне неоднократно указывалось на то, что пилотные регионы в приоритетном порядке получат дополнительную поддержку из федерального бюджета за счёт средств экологического сбора.

«Регионы, принявшие решение стать в авангарде и отработать на своей территории механизмы перехода на новые принципы организации деятельности по обращению с ТКО в целях дальнейшего распространения опыта в других субъектах Российской Федерации, должны понимать реалистичность обозначенной в качестве стимула приоритетной финансовой поддержки из федерального бюджета. До настоящего времени условия и порядок предоставления таким регионам субсидий из федерального бюджета не определены», – отметил Евгений Никора.

Значимость данных вопросов для большинства регионов России подтвердил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По результатам заседания Андрей Чибис поручил федеральным органам исполнительной власти подготовить ответы на все обозначенные субъектами Российской Федерации в качестве приоритетных вопросы по реформированию системы обращения с ТКО.