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Мурманская область. Арктика15.10.18 08:10

Писать театральные рецензии очень сложно

16 октября в 12 часов в Мурманском областном театре кукол  пройдёт мастер-класс «Как писать о театре кукол» доцента ЯГТИ, кандидата культурологи, посвящённый проблеме рецензирования спектаклей театра кукол в СМИ. Время проведения – 2 часа.

На мастер-классе буду рассмотрены вопросы, касающиеся специфики жанра театральной рецензии. Особое внимание будет уделено тому, как писать рецензию на спектакли театра кукол. Так же будут рассмотрены распространенные ошибки «рецензирования» спектаклей театра кукол в СМИ, выявлены их причины и предложены способы того, как их избегать. Особое внимание будет акцентировано на проблему необходимости и культуры использования театроведческой терминологии и специфики терминологии театра кукол.

Практическая работа на мастер-классе предполагает: опыт описания спектакля, фиксации его основных моментов; опыт сравнения текста пьесы и текста спектакля, выявление и анализ режиссерской концепции спектакля, её вербальное и письменное оформление; анализ зрительного образа спектакля: особенности сценографии в пространстве театра кукол; анализ системы образов спектакля: феномен куклы как персонажа спектакля, соотношение и взаимоотношение человека и куклы в пространстве конкретного спектакля театра кукол.

На мастер-классе также будут рассматриваться специфические жанровые приёмы театральной рецензии, которые позволят создать у читателя образ спектакля и выразить собственное отношение к нему.

 

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