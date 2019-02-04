Писатель Аркадий Инин приглашает на «Литмост»

5 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с писателем Аркадием Ининым

Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Аркадий Инин - сценарист, писатель, драматург, актёр, публицист, педагог, профессор ВГИКа, Заслуженный деятель искусств. Его фильмография как сценариста насчитывает 47 картин, среди которых шедевры, ставшие классикой: «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». Аркадий Яковлевич - автор 32-х книг, по большей части юмористических. В 2018-ом году вышли два новых сборника: юмористическая энциклопедия «Женщины и все остальные» и сборник киносценариев «Судьба играет человеком».

У гостей библиотеки есть уникальная возможность увидеть легенду кинодраматургии и задать Аркадию Яковлевичу вопросы в студии или в чате прямого эфира.