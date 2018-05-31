Пищевая промышленность Мурманской области «налегает» на рыбу, сокращая выпуск мясных и молочных продуктов

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, индекс производства пищевых продуктов в Мурманской области в отчётном периоде составил 109%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 12,9% - до 15,3 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 7,7%.

Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (88,6% в объёме отгруженной продукции пищевой промышленности).

К крупнейшим предприятиям рыбопромышленного комплекса Мурманской области относятся: ПАО «Мурманский траловый флот», АО «Таурус», АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Арктиксервис».

В отчётном периоде индекс производства в рыбопереработке составил 110,6%. Увеличились объёмы производства рыбы мороженой (на 4,2%), филе рыбного мороженого (на 14,7%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 12,6%), ракообразных (в 2 раза), консервов рыбных (на 11,3%).

В то же время сократился выпуск мясных полуфабрикатов (на 17%), колбасных изделий (на 6,1%), молока, кроме сырого (на 17,8%), хлебобулочных изделий (на 4,2%), а также сыров, продуктов сырных и творога (на 3%).