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Мурманская область. Арктика12.02.20 09:45

Пишите грамотно: ФСБ будет следить за нашей перепиской круглосуточно

Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила десятку российских сайтов, среди которых «Avito, «Хабр» и «Rutube», письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, летом 2019 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Медузу».

Собеседник издания сообщил, что массовая рассылка заказных писем от ФСБ произошла «в разгар московских протестов», которые проходили летом в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По закону входящие в реестр ОРИ компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра ОРИ, который включает около 200 компаний.

В январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

Также Шадаев заявлял, что расширение полномочий сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств, ведущих оперативно-разыскную деятельность, при доступе к данным жителей страны не обсуждается и не предполагается.

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Сергей
12.02.20 01:19
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Наша Раша
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