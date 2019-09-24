«Письма счастья» ждите с радостью – Наталья Толстых

Начинается массовая рассылка налоговых уведомлений на оплату. О том, как не остаться должником перед ФНС, и какие изменения претерпели сами уведомления, сегодня, 24 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Наталья Вадимовна Толстых, начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.