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Мурманская область. Арктика22.02.19 08:25

«Письмо другу» - литературная реконструкция замысла поэта Николая Рубцова

Мурманская областная детско-юношеская библиотека издала небольшим тиражом уникальную по содержанию книгу «Н.М. Рубцов. Письмо другу. Литературная реконструкция замысла поэта». Автор проекта литературной реконструкции – Леонид Николаевич Вересов, известный писатель, поэт, историк литературы, исследователь творчества поэта Николая Рубцова.

27 лет жизни Леонид Николаевич посвятил Северу, жил и работал в городе Кировске. А ныне заместитель председателя правления Вологодского союза писателей-краеведов проживает в г. Череповце.

Новая книга не первый опыт сотрудничества исследователя с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. В 2017 году совместно удалось издать замечательный сборник «Я влюбился в далёкое море», объединяющий весь период жизни Николая Рубцова на Севере.

«Письмо другу» это реконструкция того, что хотелось бы Николаю Михайловичу Рубцову сделать в 1964 году. Тогда своему другу Сергею Багрову поэт пишет: «…Что буду делать дальше, я ещё не знаю. Хочу всё-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А ещё пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу».

Текст письма стал своеобразным пропуском и желанием выполнить просьбу поэта. Все мысли Николая Рубцова о поэзии, о поэтах, поэтическом пространстве, о том, как относился он к учебе в литературном институте, к семинарам, все документы сосредоточены в одной книге. Материал объемный, составителю пришлось тщательно отбирать, но ни одна запятая, ни одно слово не изменены.

Это «письмо» не только Сергею Багрову, но и друзьям по литературе, в первую очередь вологодским поэтам. Их много, тех, кого можно считать друзьями в поэтическом смысле. Это «письмо» и каждому из нас, всем, кто любит поэзию Николая Рубцова, всем, кто этой поэзией живет и изучает её.

Книга издана в рамках IV Областных Рубцовских чтений и содержит много интересных документов: неизвестные стихи, творческие характеристики, данные Рубцовым на заседаниях Вологодского отделения союза писателей России.

На страницах книги перед читателями Николай Михайлович Рубцов в новом качестве умного, думающего, имеющего свою точку зрения и четкую позицию поэта. Книгу можно заказать в научно-методическом отделе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по тел. 44-21-72.

 

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