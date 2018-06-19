Питерская топливная компания «топит» ММП

«Балтийская топливная компания» подала заявление о банкротстве Мурманского морского пароходства. Петербургская компания обратилась в арбитражный суд Мурманской области 13 июня. Сумма заявленных требований составила 17,6 млн рублей. Пока неизвестно, будет ли принято заявление к рассмотрению и когда состоится первое заседание.

Как пишет sud51.com, в суде «Балтийская топливная компания» и ММП уже встречались. В 2017 году инициатором судебной тяжбы стала петербургская компания, которая поставила пароходству топливо по договору, но получила лишь частичную оплату. В декабре прошлого года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск топливной компании к пароходству на 17,5 млн рублей с учётом неустойки.

Впрочем, этот иск на крупную сумму к пароходству - не единственный, заявленный в последнее время. В апреле в арбитраж Санкт-Петербурга обратилось ООО «Лукойл-Бункер», чтобы взыскать 15,9 млн рублей по договору поставки топлива. Исковое заявление принято к производству, процесс начнётся уже в конце июня.

Бонусом в начале июня в арбитраж обратился НИИ Арктики и Антарктики. Через суд научно-исследовательский институт намерен взыскать с ММП 3,4 млн рублей.

Стоит упомянуть, что в свою очередь, ММП судится с Минтрансом Мурманской области. Сумма исковых требований - 2,4 млн рублей. Как известно, принадлежащий пароходству теплоход «Клавдия Еланская», - единственный способ для жителей Островного попасть в Мурманск и наоборот. Социальная перевозка осуществляется по договору с региональным Минтрансом.