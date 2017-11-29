Питерские медики отсудили у Минздрава Мурманской области почти 3 млн рублей

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе отсудил у Минздрава Мурманской области деньги за вылеченных в 2014 году пациентов.

Напомним, в феврале 2014 года санавиация доставила из Мурманской области в отдел термических поражений НИИ им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге двух пациентов с обширными ожогами. На тот момент мурманский Минздрав письменно поручился, что возместит все понесенные на их лечение расходы. Однако получилось как в пословице: обещанного три года ждут, и в августе 2017 года НИИ обращается в арбитражный суд Мурманской области. Сумма исковых требований к министерству здравоохранения области составила 2 млн 852 тысячи 230 рублей 83 копейки.

Как пишет sud51, из материалов суда следует, что в Минздраве от иска открестились. В министерстве выдвинули свои аргументы. Во-первых, услуги были оказаны, но срок исковой давности прошел. Во-вторых, взыскать почти 3 млн рублей нужно с Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В ТФОМС с таким раскладом не согласились: эта сумма в бюджете на 2014 не закладывалась и понесенные питерскими медиками расходы нужно возмещать из бюджета Мурманской области.

НИИ им.Джанелидзе в досудебном порядке пытался урегулировать денежный вопрос с Минздравом, но претензионное письмо желаемого эффекта не принесло.

Суд установил, что оказанная высокотехнологичная специализированная медицинская помощь на тот момент не входила в базовую программу обязательного медицинского страхования и поэтому ТФОМС оплатить лечение двух мурманских пациентов в Санкт-Петербурге не может. Действующее на тот момент законодательство определяло, что бремя расходов возлагалось на федеральный и региональный бюджет. Однако в 2014 году НИИ им.Джанелидзе не входило в список медорганизаций по оказанию высокотехнологичной помощи за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Таким образом, компенсировать расходы должен бюджет Мурманской области и только.

С учетом даты выставления счетов суд пришел к выводу, что трехлетний срок давности истек бы в июле и сентябре 2017 года, бонусом – 30-дневный срок при направлении претензии. Кроме того, Минздрав Мурманской области сам прервал истечение сроков давности, так как в январе 2016 года отвечал на претензию НИИ им.Джанелидзе и тем самым признал факт долга.

В результате арбитражный суд вынес решение взыскать с министерства здравоохранения Мурманской области 2 млн 852 тысячи 230 рублей 83 копейки по иску, а также 37 тысяч 261 рубль судебных расходов. Всего – 2 млн 889 тысяч 491 рубль 83 копейки.