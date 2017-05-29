Питьевая вода, подаваемой жителям микрорайона Абрам-Мыс и с.Минькино, пока не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает контролировать качество питьевой воды, подаваемой населению микрорайона Абрам-Мыс г.Мурманска и с.Минькино Кольского района Мурманской области, где были отмечено ухудшение её качества.

Населению жилого района Абрам-Мыс и с.Минькино Кольского района организован подвоз питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам. В учреждениях социальной сферы, расположенных в зоне ухудшения качества питьевой воды, усилен контроль организациии питания, соблюдением правил личной гигиены, для питьевого режима используется бутилированная вода.

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» проводят мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевого водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил, ежедневный мониторинг качества воды в источнике питьевого водоснабжения, перед её поступлением в сеть и в распределительной сети. Управлением в рамках социально-гигиенического мониторинга продолжается лабораторный контроль качества воды в источнике питьевого водоснабжения и питьевой воды в распределительной сети. Согласно полученным лабораторным результатам качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Эпидемиологическая обстановка на указанных территориях благополучная.