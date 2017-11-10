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Мурманская область. Арктика10.11.17 07:15

Плацкарта преткновения: с января ездим по старым тарифам, а с июня – по новым

Тариф на перевозки в плацкарте и общих вагонах в 2018 году будет сохранен на текущем уровне, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько. «По итогам сегодняшнего (9 ноября. – Ред.) совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года - тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года. ФАС России не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновят продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров», - сказал он.

Ранее ФАС выступала за снижение тарифов в регулируемом сегменте на 10% в 2018 году, тогда как РЖД предлагали индексацию на 3,9% (именно столько составил уровень индексации на 2017 год).

Напомним, РЖД в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года (за исключением поездов категории «скоростной»). Компания сообщала, что продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений. ФАС, в свою очередь, заявила, что может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции, если железнодорожные билеты в плацкартные и общие вагоны не поступят в продажу за 45 суток до отправления.

При этом ФАС предлагает отменить регулирование тарифов на перевозки дальнего следования в плацкарте и общих вагонах с 1 июня 2018 года и перейти на субсидирование отдельных маршрутов, сообщила журналистам начальник управления регулирования транспорта ФАС Адиля Вяселева.

«Необходимо внедрение помаршрутного учёта, есть соответствующее поручение вице-премьера Аркадия Дворковича», - сказала она. По мнению ФАС, субсидироваться должны социально значимые маршруты.

По её словам, много примеров, когда плацкарт стоит дороже купе. «Что интересно, непроданные места в купе - убыток или недополученные доходы ФПК. За непроданные места в регулируемом сегменте платит бюджет. Поэтому ФПК экономически всё равно, какая цена плацкарта, и сколько мест не продано», - пояснила она.

 

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