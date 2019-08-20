План «100 шагов» правительства Мурманской области стал победным маршем мероприятий, направленных на повышение качества жизни и обеспечение экономического роста Мурманской области

Анализ исполнения плана «100 шагов» вчера на оперативном совещании представила врио заместителя губернатора Оксана Демченко. План реализуется по трём основным блокам – «Качество жизни», «Экономическое развитие Мурманской области» и «Качество управления». Всего до конца этого года должно быть выполнено более 110 мероприятий и обеспечено достижение 15 конкретных целевых показателей.

Наибольшее количество позиций, порядка 90, реализуется по направлению «Качество жизни». Как сообщила Оксана Демченко, в рамках плана в муниципалитетах региона к 1 сентября будут установлены 33 детских городка и 23 спортивные площадки, оборудование для которых приобретено в том числе с привлечением внебюджетных средств. Кроме того, специалистами Центра городского развития Мурманской области разработан проект «Художественная подсветка города», благодаря которому в октябре в муниципалитетах региона начнётся установка уличных световых конструкций. Продолжается работа над проектами программы «Формирование комфортной городской среды»: обсуждения организованы и на портале «Наш Север».

По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» создан постоянно действующий областной механизм организации и контроля надлежащего содержания территорий Мурманской области. Завершаются работы по созданию и запуску с 1 сентября на базе Государственной жилищной инспекции Единой службы контроля и надзора по вопросам ЖКХ с представительствами в пяти муниципалитетах: в Кандалакше, Апатитах, Заполярном, Оленегорске и ЗАТО Александровск.

Половина от запланированных мероприятий выполнены в блоке «Социальная защита». Так, на региональном уровне приняты решения об индексации социальных выплат на 4%. До 2021 года продлен срок предоставления ежемесячной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет. В октябре в Мурманской области появится услуга «социальное такси» для граждан, имеющих ограниченные возможности передвижения. Первые два специально оборудованных автомобиля будут получены в конце августа и начале сентября.

Как сообщила Оксана Демченко, по направлению «Образование» акцент сделан на создание и запуск регионального Научно-образовательного центра, который должен стать основой для формирования заявки Мурманской области на участие во всероссийском конкурсе по отбору регионов для создания научно-образовательных центров мирового уровня.

На 5 сентября запланировано официальное открытие Ресурсного центра для работы с молодёжью и волонтёрским движением, созданного в рамках Плана. Также будет обновлён грантовый конкурс поддержки молодежных и добровольческих инициатив для некоммерческих организаций и физических лиц. Конкурсные отборы предлагается проводить не раз в год, а ежеквартально.

На сайте регионального комитета по культуре и искусству создан Единый календарь культурных событий Мурманской области, который постоянно обновляется. В следующем году планируется разработка мобильного приложения.

По направлению «Транспорт и дороги» в рамках реализации проекта «Ямы на дорогах» с 1 августа на портале «Наш Север» принято свыше 220 обращений, касающихся состояния дорог.

Как сообщила вице-губернатор Оксана Демченко, по блоку «Экономическое развитие Мурманской области» актуализирован перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории региона до 2024 года. Создан Центр государственно-частного партнёрства, в настоящее время проходит межведомственное тестирование новый алгоритм сопровождения заявок будущих инвесторов. Завершается работа по созданию Центра «Мой бизнес», открытие которого запланировано на первую декаду сентября.

В сфере туризма завершается работа по созданию Союза туриндустрии Мурманской области, основной задачей которого будет продвижение и оказание содействия развитию туроператорам региона. Кроме того, подготовлены предложения по расширению ассортимента региональных турпродуктов, сформирован перечень из двенадцати маршрутов. Среди них «Сверхглубокое погружение», «Тундра осенью», «Притяжение горы Нинчурт», «Экскурсия на Сейдозеро летом», «На снегоходах по горам», «Терский тур», «Арктика со вкусом». Разработана концепция регионального туристического информационного центра с головным офисом в Мурманске и представительствами на отдаленных территориях с высоким туристским потенциалом, таких как Ловозерский и Терский районы, село Териберка.

По блоку «Качество управления» реализуется семь мероприятий, в том числе запущен кадровый конкурс «Лидеры Севера», для победителей которого будут сформированы индивидуальные планы карьерного развития.

Глава региона отметил хороший темп и высокое качество работы по исполнению плана.