План «Б» для переписчика

Внедрение цифровых технологий в сбор данных в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года позволил Росстату в десятки раз сократить тираж бумажных переписных листов. Об этом заявил советник руководителя Росстата Павел Смелов.

«Тираж бумажных бланков переписных листов для Всероссийской переписи населения 2010 года составлял порядка 200 миллионов. Что касается грядущей переписи 2020 года, то основной план на данный момент – печать 10% бумажных бланков от необходимого объёма. Это около 20 миллионов бланков», – отметил Павел Смелов.

По словам советника руководителя Росстата, полный отказ бумажных переписных листов пока невозможен.

«У нас есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства. Это военнослужащие, заключенные. А ещё есть труднодоступные территории – без связи и интернета. Туда, конечно, переписчики поедут с бумажными переписными листами. Кроме того, пара переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в сумке у каждого переписчика. Всегда должен быть план «Б», – резюмировал Павел Смелов.

В Мурманскую область для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года поступят бумажные бланки переписных листов тиражом примерно 50 тысяч экземпляров.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).