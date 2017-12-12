План мероприятий Десятилетия детства губернатор Марина Ковтун обсудила с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с членом Совета Федерации РФ Татьяной Кусайко. Стороны обсудили блок социальных вопросов, в частности формирующийся на федеральном и региональном уровнях план мероприятий Десятилетия детства, которое начнётся в России с 2018 года.

В этом году в Мурманской области принят комплекс дополнительных мер социальной поддержки молодых семей, направленный на рождение в таких семьях первенцев. В том числе он предусматривает выплату ежемесячного пособия молодым мамам при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Выплаты этих пособий в сумме 14 тысяч рублей планируется начать с июля будущего года.

Татьяна Кусайко выразила уверенность, что эти меры будут способствовать улучшению демографической ситуации в регионе.