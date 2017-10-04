План по сбору металлолома в Арктике перевыполнен на 17%

Подразделения Министерства обороны РФ завершили выполнение запланированных на текущий год задач по экологической очистке Арктики, сообщил в сегодня заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

- В 2017 году в Арктической зоне собрано более 6058 тонн из более 4400 запланированных, из них более 3300 тонн вывезено. По сбору металлолома план перевыполнен на 37%. Для сравнения, в 2016 году было собрано более 6054 тонн металлолома, - уточнил он.

Он рассказал, что на острове Котельный архипелага Новосибирские острова взводом экологической очистки Северного флота собраны 1312 тонн металлолома и 15 тысяч бочек. План перевыполнен на 17%. Подразделения экологической очистки Центрального военного округа завершили работы в Норильске, перевыполнив план на 31 тонну. Общий вес собранного металлолома составил 731,4 тонны.

Завершил работы взвод экологической очистки Восточного военного округа на острове Врангеля, где собрано и спрессовано специальным оборудованием 8730 бочек общим весом 261 тонна, также собраны 339 тонн металлолома. На архипелаге Новая Земля отряд экологической очистки 12-го Главного управления Минобороны РФ собрал более 3415 тонн металлолома, 3300 тонн - вывезено. План по вывозу металлолома с архипелага перевыполнен на 65%, план по сбору - более чем 70%.

- За три года силами Министерства обороны в Арктической зоне собрано и вывезено более 14 тысяч тонн металлолома, - заявил Булгаков.

В 2017 году для очистки Арктики было задействовано 186 военных и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота ВМФ. Все взводы после возвращения в пункты постоянной дислокации будут расформированы, а в 2018 году перед выполнением задач по очистке вновь сформированы.