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Мурманская область. Арктика10.07.17 14:12

План преобразований городской среды Ковдора, разработанный по заказу АО «МХК «ЕвроХим», ляжет в основу формируемой комплексной программы социально-экономического развития района

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало,  в конце прошлой недели под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось первое заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский район.

На заседании был рассмотрен мастер-план преобразований городской среды Ковдора, разработанный по заказу АО «МХК «ЕвроХим», который и ляжет в основу формируемой комплексной программы. Определены первоочередные задачи рабочей группы, даны поручения главе администрации муниципального образования, руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области по формированию конкретных предложений по его реализации на среднесрочную перспективу. До конца года рабочая группа должна определить основные мероприятия комплексной программы и последовательность действий, а также выработать возможные механизмы финансирования мероприятий за счет консолидированного бюджета области и средств АО «МХК «ЕвроХим», что позволит существенно преобразовать город, сделав его комфортным для жителей.

Члены рабочей группы посетили один из объектов, вошедших в мастер-план развития Ковдора, – «Уютную площадь», реконструкция и благоустройство которой запланированы на первом этапе реализации проекта. Основные решения, которые войдут в программу, – это обустройство освещенной площадки для отдыха перед храмом Успения Пресвятой Богородицы, организация пешеходного бульвара и автомобильного проезда с разворотной площадкой и парковочными местами.

По словам врио главы муниципального образования Романа Дурягина и административного директора АО «Ковдорского ГОКа» Ивана Фомина, благоустройство «Уютной площади» начнётся уже в этом году. При осуществлении работ по формированию зоны отдыха горожан особое внимание будет уделено сохранению растительности, дополнительному озеленению «Уютной площади», а также реставрации существующих, привычных для жителей Ковдора, пешеходных троп.

 

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vitt51
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