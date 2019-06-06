Мурманская область. Арктика06.06.19 15:01
План развития инфраструктуры Северного морского пути внесут в правительство РФ осенью
План развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) должен быть внесён в правительство РФ осенью 2019 года, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС. «Мы должны осенью внести в правительство план развития инфраструктуры Северного морского пути», - сказал Алексей Лихачев 6 июня на учредительном заседании международной общественной структуры по развитию Севморпути.
В соответствии с майским указом президента РФ и соответствующим постановлением правительства грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен возрасти до 80 млн тонн. По оценке вице-премьера РФ Юрия Борисова, освоение грузопотока Северного морского пути в 80 млн тонн требует строительства более 100 новых судов.
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