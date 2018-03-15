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Мурманская область. Арктика15.03.18 11:00

План станет «дорожной картой» дальнейшего развития отношений Мурманской области с соседями по северной Европе

Социально-экономическое развитие Мурманской области и сотрудничество с регионами Норвегии стали основной темой рабочей встречи губернатора Мурманской области Марины Ковтун с заместителем министра экономического развития РФ – руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрием Пристансковым. Замминистра является председателем российской части рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой состоится сегодня в Мурманске.

«Для нас честь принимать у себя заседание рабочей группы. В то же время я считаю, что выбор Мурманска в качестве площадки для заседания Рабочей группы закономерен. Мурманская область – единственный российский регион, граничащий с Норвегией. У нас накоплен огромный положительный опыт межрегионального взаимодействия с соседними губерниями Северного Королевства. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня подписания соглашений об установлении дружественных связей между Мурманской областью и норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс. Не сомневаюсь, что итоги работы группы послужат дальнейшему развитию и укреплению наших дружеских и партнёрских отношений с соседями – на благо всей России», – отметила Марина Ковтун.

Дмитрий Пристансков также высоко оценил вклад Мурманской области в развитие взаимовыгодного сотрудничества с регионами Норвегии. Замминистра отметил, что План мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы, который будет подписан по итогам заседания рабочей группы, включает порядка 20 направлений. Особе внимание в документе будет уделено транспорту и логистике, совместным действий двух стран при проведении спасательных операций.

«План мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на ближайшие пять лет, который будет подписан сегодня, послужит для нас «дорожной картой» дальнейшего развития отношений с нашими соседями по северной Европе», – подчеркнула Марина Ковтун.

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