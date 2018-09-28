Планируемого повышения платы за школьное питание в Кировске пока не будет

И.о. главы администрации Кировска Юрий Кузин принял решение приостановить действие принятого в августе постановления «О внесении изменений в порядок предоставления питания муниципальным образовательным организациям». Документ регламентировал изменение школьного меню и увеличение родительской оплаты за питание.

«Обстоятельное изучение хозяйственной деятельности муниципального Комбината школьного питания показало, что у предприятия есть возможности для сокращения внутренних издержек, поэтому сейчас нет необходимости так резко, почти в два раза, повышать родительскую оплату», – заявил журналистом Юрий Кузин.

Он отметил, что вопрос организации питания в школах и дошкольных учреждениях является одним из приоритетных. В работе МУП «Комбинат школьного питания» есть несколько составляющих. В первую очередь это качество питания. «Чтобы не происходило в экономике, качество школьного питания должно оставаться максимально высоким. Не ид`т речи о том, чтобы закупать что-то более дешевое, что-то в виде заменителей», – подчеркнул он.