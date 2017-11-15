Планируемый промышленный рост в опорных зонах неизбежно повлечёт за собой рост спроса на топливо и энергию - Алексей Текслер

Сегодня в Мурманске в рамках ежегодной Мурманской международной деловой недели проходит заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Заседание проводит первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Развитие Арктики является одним из приоритетных направлений государственной политики и базируется на развитии опорных зон – комплексных проектах социально-экономического развития, направленных на достижение стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности России в Арктике. В основе опорных зон лежат крупные проекты, вокруг которых возникают промышленные кластеры, отметил Алексей Текслер, открывая заседание.

«Планируемый промышленный рост в опорных зонах неизбежно повлечёт за собой рост спроса на топливо и энергию, и очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура не стала «узким место для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов», – сказал он.

На заседание вынесены вопросы реализации приоритетных проектов и развития энергетической инфраструктуры Кольской, Архангельской и Воркутинской опорных зон.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поблагодарила Минэнерго РФ за плодотворное сотрудничество.

«Наша совместная работа уже помогла решить основные вопросы стабильного обеспечения потребностей региона в энергоресурсах на долгосрочный период. Так, принято решение о продлении сроков эксплуатации энергоблоков Кольской атомной станции и о строительстве и реконструкции крупнейших объектов электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт; разработан Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы», – отметила Марина Ковтун.

В рамках рассмотрения вопроса о реализации приоритетных проектов и развития энергетической инфраструктуры Кольской опорной зоны глава региона предложила обсудить вопросы перспективной газификации Мурманской области; реализации Комплексного инвестпроекта модернизации системы теплоснабжения и мер его государственной поддержки; ценообразования на электроэнергию.