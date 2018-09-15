Планируется, что с 1 января 2019 года будет введён запрет на проход судов иностранного производства по СМП, но не для всех

Некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Севморпути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия».

Как пишет РИАН, планируется, что запрет будет действовать с 1 января 2019 года.

«По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не в состоянии сразу будем перекрыть. Я считаю, что здесь нет никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе и «Звезды» (судостроительный завод на Дальнем Востоке. — Ред.)», — сказал Борисов.

По его словам, США ещё в 1920-х годах ввели аналогичные меры, чтобы защитить своих производителей.

«При перевозке в Америке в прибрежных водах только суда, построенные в Америке, под американским флагом могут там ходить. Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане», — сказал он.