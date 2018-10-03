Мурманская область. Арктика03.10.18 11:58
Планируется ограничить движение всех видов транспорта по проезжей части улицы Героев Рыбачьего
В Мурманске в связи производством работ по прокладке водопровода планируется ограничить движение всех видов транспорта:
– по ½ проезжей части улицы Героев Рыбачьего (в районе дома № 33) в восточном направлении с 8 часов 5 октября до 20 часов 9 октября;
– по ½ проезжей части улицы Героев Рыбачьего (в районе дома № 33) в западном направлении с 8 часов 10 октября до 20 часов 12 октября.
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