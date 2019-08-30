Планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Кольской АЭС завершён с опережением графика

Блок № 1 КАЭС включён в сеть после окончания регламентных работ. В соответствие с графиком продолжительность планово-предупредительного ремонта должна была составить до 42 суток, но специалисты атомной станции и «Колатомэнергоремонта» смогли завершить его на двое суток раньше.

«В Мурманской области приближается начало отопительного сезона, когда потребление электрической энергии резко возрастает. С учетом того, что Кольская АЭС вырабатывает в регионе около 60 процентов электроэнергии, проведение качественной ремонтной кампании позволяет уверенно проходить периоды пиковых нагрузок», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Обслуживание реакторной установки проводилось с полной выгрузкой ядерного топлива. При этом осуществлялся контроль состояния основного металла и сварных соединений трубопроводов. Также в процессе планово-предупредительного ремонта обновлен целый комплекс оборудования, в том числе модернизирован автоматический регулятор мощности реактора.

На данный момент нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 920 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4 атомной станции, на блоке № 2 – продолжается масштабная модернизация для продления срока его эксплуатации, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.