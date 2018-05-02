Мурманская область. Арктика02.05.18 17:40
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.
Плановые отключения на 3 мая
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.
От горячего водоснабжения и отопления
09:00 — 14:00, пр-т. Кольский, 106 к4, 108 к1
ул. Бабикова, 11
ул. Героев Рыбачьего, 18
ул. Зеленая, 78
ул. Капитана Орликовой, 53
ул. Крупской, 42
От холодного водоснабжения
09:30 — 12:00, ул. Крупской, 4
От электроснабжения
10:00 — 17:30, пр-т. Ленина, 70
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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