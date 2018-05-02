Плановые отключения на 3 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.



От горячего водоснабжения и отопления

09:00 — 14:00, пр-т. Кольский, 106 к4, 108 к1

ул. Бабикова, 11

ул. Героев Рыбачьего, 18

ул. Зеленая, 78

ул. Капитана Орликовой, 53

ул. Крупской, 42



От холодного водоснабжения

09:30 — 12:00, ул. Крупской, 4



От электроснабжения

10:00 — 17:30, пр-т. Ленина, 70



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.