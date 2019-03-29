Плановые отключения в Мурманске на 1 апреля

Виктор Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция. Комментарий к новости: Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане

KRAB Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть Комментарий к новости: Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане