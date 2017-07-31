Плановые отключения в Мурманске на 1 августа

Павел Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите Комментарий к новости: Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт

Валентина Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло Комментарий к новости: Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт