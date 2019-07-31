Плановые отключения в Мурманске на 1 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская (мкр.Росляково), 1;

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 1/16; ул. Сафонова, 47;

10.00 – 17.00 - просп. Кольский, 46.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.