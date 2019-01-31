Плановые отключения в Мурманске на 1 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 30 января до 16.00 1 февраля - ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43.
с 9 часов 31 января до 17 часов 1 февраля - просп.Кольский, 160;
9.00-14.00 - ул. Скальная, 16, 18, 20, 22, 24.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00–11.00 - ул. Крупской, 30.
От холодного водоснабжения:
9.00–17.00 - ул. Набережная, 13.
От газоснабжения:
9.30–16.30 – просп.Кольский, 202; ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 48, 50, 54;
10.00–16.00 - ул. Коминтерна, 24; ул. Спортивная, 7/6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.