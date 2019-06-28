Мурманская область. Арктика28.06.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 1 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 июля.
Остановка котельных:
с 8.00 25 июня до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 25 июня до 24.00 1 июля - опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов.
От электроснабжения:
16.00 – 17.00 – ул.Новое Плато, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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