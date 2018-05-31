Плановые отключения в Мурманске на 1 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 – просп.Кольский, 46; ул. Баумана, 2; ул. Капитана Орликовой, 5, 6; ул. Олега Кошевого, 18, 20; ул. Шабалина, 9.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 30 мая до 17 часов 1 июня – ул. Капитана Орликовой, 34.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Капитана Орликовой, 60.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 16;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 1; ул. Мурманская, 56, 58; ул. Гончарова, 20; ул. Адмирала Лобова, 24;

10.00 – 14.00 - ул. Александра Невского, 88.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Гагарина, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.