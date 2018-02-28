Плановые отключения в Мурманске на 1 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 февраля до 17.00 1 марта - ул. Беринга, 1;
с 8.00 28 февраля до 17.00 2 марта - просп. Кольский, 72, 76, 78, 166;
с 9.00 1 марта до 16.00 3 марта - ул. Беринга, 3, 9.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 18.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16, 20, 24, 26.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 2;
9.30 – 13.30 – просп. Кольский, 200, 202.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1; ул. Хлобыстова, 35, 37;
10.00 – 17.00, - ул. Куйбышева, 1а.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Генерала Журбы, 4а; ул. Полярные Зори, 6, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.