Плановые отключения в Мурманске на 1 марта

Мария Интересно, а когда уважаемый Герман Витальевич получал сам огромные премии , что же он жалобы не писал на начальника и себя ! Все устраивало ! А дама из следствия , которая на каждом совещании мат на Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Сергей Хороший покровитель и подельник Горовой А.В. (ныне зам министра) в очередной раз прикроет коллегу.... Отличный репортаж, бомба!!!!!, но к сожалению вряд ли будет справедливое возмездие.... "Рыба гниет Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ