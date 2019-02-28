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Мурманская область. Арктика28.02.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 1 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 17.00 -, просп. Героев-североморцев, 66/19.

От холодного водоснабжения:

11.00 – 13.00 -  ул. Хлобыстова, 3, 5, 7, 9; ул. Гончарова, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 8; ул. Книповича, 22, 25, 27; ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1; ул. Хлобыстова, 35, 37;

10.00 – 16.00 -  ул. Полярный Круг, 10; ул. Капитана Пономарева, 1/16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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