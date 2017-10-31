Плановые отключения в Мурманске на 1 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35.

От электроснабжения:

1.00 – 05.00 - просп. Кирова, 32, 32 корп. 1; просп.Ленина, 18; ул. Марата, 28, 30;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.