Плановые отключения в Мурманске на 1 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
09.00 - 17.00 - переулок Охотничий, 21, 23, 25, ул. Новое Плато, 14, 18.
От холодного водоснабжения:
09.00 - 16.00 - пр. Кольский, 5, 7, 9, 11;
09.00 - 23.59 - пр. Кольский, 72, 80, 86;
09.00 - 16.00 - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 23.
От газоснабжения:
09.30 - 16.30 - ул. Полярный Круг, 10, 11, пр. Героев-североморцев, 5 (корп. 1), 7 (корп. 1), 62, ул. Хлобыстова, 14 (корп. 2), ул. Ломоносова, 8.
От электроснабжения:
09.00 - 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 11, 7, 9, ул. Морская, 11, 3, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.