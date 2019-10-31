Плановые отключения в Мурманске на 1 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 октября до выполнения работ 6 ноября - ул. Ростинская, 1;
с 9.00 30 октября до 16.00 1 ноября – просп. Кольский, 38, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Сполохи, 7, 8.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 30; ул. Полярный Круг, 10, 11; просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1, 7 корп. 1, 62; ул. Александра Невского, 97/60;
10.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.