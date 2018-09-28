Мурманская область. Арктика28.09.18 17:48
Плановые отключения в Мурманске на 1 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 октября.
От холодного и горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Адмирала Ушакова, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Осипенко, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
NazarPervobytnyi
28.09.18 13:53
Защитники Природы со всего мира против рождаемости. Они пришли к выводу, что человек - это глупое и опасное животное на планете. Чем больше людей тем больше беды и разрушения повсюду. Весь мир страда
Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанк России предупреждает россиян о появлении в стране финансовой пирамиды-PRO ВалютуКурс евро снизился на 81 копейку, доллара - почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПредпенсионникам депутаты подарили два дня для прохождения диспансеризации
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 212 человека