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Мурманская область. Арктика30.09.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 1 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

09:00 – 16:00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 25;

09:00 – 17:00 - ул. Александрова, 16, 18, 20, 22, 23/1, ул. Аскольдовцев, 3, 5, 7, 9/22, ул. Халатина, 16, 20.

От горячего водоснабжения:

с 13:50 25.09.2019 г. до выполнения работ 25.10.2019 г. - ул. Сафонова, 47;

с 09:00 30.09.2019 г. до 16:00 02.10.2019 г. - пр-т. Кольский, 104 к4, 106 к1, 106 к4.

От холодного и горячего водоснабжения:

13:00 – 15:00 - ул. Крупской, 36, 38.

От газоснабжения: 

09:30 – 16:30 - ул. Ломоносова, 15, ул. Полярные Зори, 21 к2, ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, ул. Хлобыстова, 7, 9;

10:00 – 17:00 - ул. Халтурина, 11.

От электроснабжения:

07:00 – 10:00 - ул. Халтурина, 33, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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