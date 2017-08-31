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Мурманская область. Арктика31.08.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 сентября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 7.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ул. Старостина, 3, 5, 7; проезд Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

8.30 – 17.00 - просп. Кольский, 138 корп. 2, 140а, 140б, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 140 корп. 4, 140 корп. 5, 142, 144, 146, 148, 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5, 152;

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00- ул. Октябрьская, 8.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Самойловой, 14, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

 

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